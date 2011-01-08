Зарегистрироваться на 200 форумах

Есть 4 сайта разных тематик.

Под каждый из них необходимо отобрать по 50 тематических форумов, с хорошей посещаемостью и активностью.

После отбора и одобрения мною списка необходимо на этих форумах зарегистрироваться и подтвердить регистрацию.

Одна регистрация - 2 рубля.