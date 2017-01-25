Уважаемые фрилансеры! Мне необходим специалист по контенту, по отзывам о товарах на сайте. Нужно публиковать разные отзывы с разных IP. Об одном товаре 1 отзыв в 3 дня например. Всего товаров: ...
Зарегистрироваться на 40 сайтах бирж фриланса и оставить портфолио
Зарегистрироваться на 40 сайтах бирж фриланса как вебмастер , программист , дизайнер итд..
Биржи можно найти тут: https://infogra.ru/freelance/85-sajtov-dlya-poiska-udalennoj-raboty
Написать небольшое уникальное портфолио и поставить ссылку на сайт
От вас логин и пароль + ссылка на которой размещено портфолио..
Цена сроки?
Заявки фрилансеров
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