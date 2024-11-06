Зарегистровать 35 аккаунтов DeepL

$30
  1. Биржа фриланса
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Открыт5 заявок72 просмотра

Нужно зарегистрировать 35 аккаунтов почты с помощью айфона и зарегистрировать их в DeepL переводчике, также понадобится аккаунт Zen или Wise, инструкция создания 1 аккунта в видео по ссылке. На 1 регистрацию уходит около 5-7 минут, на всю операцию уйдет примерно 4-5 часов времени.  Нужны именно аккаунты DeepL, результат - 35 рабочих ключей DeepL. 

https://www.dropbox.com/scl/fi/ag93x456enphgalkupfqm/.mp4?rlkey=ab5xlcyr8ahzsjp3fmqtn1cbc&st=or2agl2c&dl=0

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