Зробити публікацію з Reddit - аккаунту виконавця

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен6 заявок67 просмотров

Необхідно зробити публікацію тексту який я надам (6-8 речень) про мій продукт за певним посиланням на Reddit де відбувається дискусія. У виконавця має бути власний Reddit - аккаунт створений не пізніше 2023 року (або раніше)

5 месяцев назад
juliaandersen
Саша Кравец 
45 лет
8 лет в сервисе
Был
11 минут назад

Выбранный исполнитель

Ayrin40
Ирина 
41 год
5 месяцев в сервисе
Был
2 часа назад
5 месяцев назад
$5
1 день
Escrow
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Дуже взаємно!!!! Рада співпраці!!!

Заявки фрилансеров

Дмитро
 
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