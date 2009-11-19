Афиша для вечеринки

Требуется нарисовать/сверстать афишу для вечеринки. Формат будет А2. Печать полноцветная.

Тема - "жлобская вечеринка" либо "ацтойная вечеринка". Приветствуются простые креативные решения. Простые. Креативные.

От кандидатов требуется как минимум изложить суть идеи, которую вы хотите воплотить. Либо какой-то набросок - ещё лучше.

Сделать нужно за сегодня.

Логотипы спонсоров во вложениях (из гагарин.жпг - только лого, фон не нужно брать). Подробный текст кину в личку.