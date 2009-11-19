Афиша для вечеринки

$50
Наружная рекламаЗавершен22 заявки497 просмотров
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Требуется нарисовать/сверстать афишу для вечеринки. Формат будет А2. Печать полноцветная.

Тема - "жлобская вечеринка" либо "ацтойная вечеринка". Приветствуются простые креативные решения. Простые. Креативные.

От кандидатов требуется как минимум изложить суть идеи, которую вы хотите воплотить. Либо какой-то набросок - ещё лучше.

Сделать нужно за сегодня.

Логотипы спонсоров во вложениях (из гагарин.жпг - только лого, фон не нужно брать). Подробный текст кину в личку.

14 лет назад
Nymous2
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
m2418577
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
$50
1 день
Данный товарищ выиграл конкурс, а это значит, что сделал как минимум половину работы даже до утверждения его кандидатуры. Проект был действительно самым лучшим, и закончен был в срок. Все навыки имеются, крайне рекомендую.
Отличный заказчик, простой и приятный в общении человек. Работу сделали и утвердили быстро, что не может не радовать. Мозг не выносил, деньги заплатил :)
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