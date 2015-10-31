Аттракцион виртуальная реальность

Техническое задание на разработку стенда аттракциона виртуальная реальность.

Разработать внешний вид аттракциона для установки в торговых центрах, содержащего в себе

площадку для проведения презентаций и подвесного спортивного кресла-ковша (для

презентаций в сидячем положении).

На данном этапе на рынке есть несколько предложений которые не выглядят

презентабельно и не имеют определенной концепции:

http://gex1.ru/main/wordpress/ -(общий вид стойки для стоячей презентации)

http://vrlf.ru/shop/attractions/attrakcion_adskie_vrata/- (подвесное кресло)

Необходимо соединить в одной конструкции оба варианта, которые будут иметь единую концепцию и привлекательный внешний вид с использованием недорогостоящих материалов. Использовать подсветку для создания ощущения виртуальной реальности.

Площадь павильона должна составлять 4м2 (2*2м и высотой до 2,4)Конструкция должна совместить в себе место для компьютера с возможностью использования очков на двух площадках (длина кабеля для очков порядка 2-3 метров).

Также необходимо предусмотреть монитор 20-24 дюйма для сотрудника в зоне подвешенного кресла и один большой монитор 32-40 дюймов с лицевой стороны стенда для демонстрации демо роликов и рекламной продукции.