Аттракцион виртуальная реальность

Требуется разработать (нарисовать) макеты для наружной полупрозрачной плёнки, клеящейся на окна офиса. Размер оплаты - по согласованию. ТЗ предоставлю после первичной переписки. Первый предложенный вариант (мне не подходит) для ясности прикрепляю.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Техническое задание на разработку стенда аттракциона виртуальная реальность.
Разработать внешний вид аттракциона для установки в торговых центрах, содержащего в себе
площадку для проведения презентаций и подвесного спортивного кресла-ковша (для
презентаций в сидячем положении).
На данном этапе на рынке есть несколько предложений которые не выглядят
презентабельно и не имеют определенной концепции:
http://gex1.ru/main/wordpress/ -(общий вид стойки для стоячей презентации)
http://vrlf.ru/shop/attractions/attrakcion_adskie_vrata/- (подвесное кресло)
Необходимо соединить в одной конструкции оба варианта, которые будут иметь единую концепцию и привлекательный внешний вид с использованием недорогостоящих материалов. Использовать подсветку для создания ощущения виртуальной реальности.
Площадь павильона должна составлять 4м2 (2*2м и высотой до 2,4)Конструкция должна совместить в себе место для компьютера с возможностью использования очков на двух площадках (длина кабеля для очков порядка 2-3 метров).
Также необходимо предусмотреть монитор 20-24 дюйма для сотрудника в зоне подвешенного кресла и один большой монитор 32-40 дюймов с лицевой стороны стенда для демонстрации демо роликов и рекламной продукции.
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