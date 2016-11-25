Баннер 2,5х3 метра по робототехнике

Нужно создать макет банера 2,5х3 метра к соревнования по робототехнике для оформления фотозоны, например можно разместить робота, что бы дети ставали рядом и фотографировались, соревнования называются "Внутренние соревнования по робототехнике "PROGress"". Пример листовки прикрепила. Можно вписать адрес в углу где то и обязательно логотип.