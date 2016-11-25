Баннер 2,5х3 метра по робототехнике

  1. Биржа фриланса
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Закрыт11 заявок163 просмотра

Нужно создать макет банера 2,5х3 метра к соревнования по робототехнике для оформления фотозоны, например можно разместить робота, что бы дети ставали рядом и фотографировались, соревнования называются "Внутренние соревнования по робототехнике "PROGress"". Пример листовки прикрепила.  Можно вписать адрес в углу где то и обязательно логотип.

8 лет назад
guest_14815439866461
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

bockko
53 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$10
2 дня

Заявки фрилансеров

bockko
53 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад

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