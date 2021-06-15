Брендинг авто

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Завершен1 заявка69 просмотров

Макет: https://disk.yandex.ru/d/CmwJrFOnqi19-...cr-v%20...

Замеры Авто: во вложении

Фото авто:

1. https://drive.google.com/drive/folders...AufryLkmCV

2. https://drive.google.com/drive/folders...iNHQvR74BC

4 года назад
ela1991
33 года
12 лет в сервисе
Была
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

Redlefsen
Дмитрий 
27 лет
4 года в сервисе
Был
9 месяцев назад
4 года назад
$25
17 дней
Быстро и профессионально, рекомендую к сотрудничеству
Отличный заказчик, вежливый, приятный в общении. Работать одно удовольствие. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Redlefsen
Дмитрий 
27 лет
4 года в сервисе
Был
9 месяцев назад
4 года назад