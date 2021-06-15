Необходимо нарисовать баннер для точки, которая занимается продажей фотомагнитов в летнем парке на картинге. Баннер состоит из двух частей, как на прикрепленных фото: Верхней и нижней-основной. На верхней должна быть надпись: "Ваши фото здесь", а ...
Брендинг авто
Макет: https://disk.yandex.ru/d/CmwJrFOnqi19-...cr-v%20...
Замеры Авто: во вложении
Фото авто:
1. https://drive.google.com/drive/folders...AufryLkmCV
Выбранный исполнитель
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