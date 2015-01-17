Брендирование автомобиля

Елена профессионал! Большое спасибо ей за хорошую работу. Все сделала очень быстро и качественно. Были правки по ТЗ, которые она вносила быстро и самым лучшим образом. Всегда на связи. Рекомендую всем! И сама буду сотрудничать с ней в дальнейшем))