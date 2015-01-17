Необходимо нарисовать дизайн рекламы для наклеивания на автомобиль, все 4 стороны. Тематика: "магазин металлоискателей" В приложении показываю пример, как надо рисовать. Если подобное делали, давайте сразу ссылку на портфолио. Свои задумки буду обговаривать при личной ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем привет!
Нужно сделать дизайн (брендирование) автомобиля Ниссан Альмера в новом кузове.
Фото с примерными размерами прилагаю (остальные вышлю для работы).
Акцент на размещение лого (прилагаю брендбук) и, как оформление, домики (есть в векторе) кот. на стр.10 брендбука.
Пожелания, на заднее стекло текст:
г.Ступино, ул.Калинина, д.48
8(925)148-50-43, 8(496)649-41-10
Оформить всю машину в фирменном стиле.
Сделать макет в векторе, чтобы можно было распечатать.
По срокам - побыстрее (1-3 дня)
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