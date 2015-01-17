Брендирование автомобиля

$15
Наружная рекламаЗавершен5 заявок207 просмотров
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Всем привет!

Нужно сделать дизайн (брендирование) автомобиля Ниссан Альмера в новом кузове.

Фото с примерными размерами прилагаю (остальные вышлю для работы).

Акцент на размещение лого (прилагаю брендбук) и, как оформление, домики (есть в векторе) кот. на стр.10 брендбука.

Пожелания, на заднее стекло текст:

г.Ступино, ул.Калинина, д.48

8(925)148-50-43, 8(496)649-41-10

www.yana-st.ru

Оформить всю машину в фирменном стиле.

Сделать макет в векторе, чтобы можно было распечатать.

По срокам - побыстрее (1-3 дня)

9 лет назад
1001id
41 годРоссия
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
lutik077
Елена 
46 летБеларусь
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
9 лет назад
$15
2 дня
Елена профессионал! Большое спасибо ей за хорошую работу. Все сделала очень быстро и качественно. Были правки по ТЗ, которые она вносила быстро и самым лучшим образом. Всегда на связи. Рекомендую всем! И сама буду сотрудничать с ней в дальнейшем))
Очень понравилось работать с Натальей: четкое ТЗ, быстрая оплата и приятное общение)) Всем рекомендую)
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