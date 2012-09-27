Дизайн 4-х рекламных плакатов

  1. Биржа фриланса
  2. Наружная реклама
Завершен15 заявок195 просмотров

Есть все исходные материалы (примерный текст, фото). Необходимо сделать дизайн 4-х рекламных плакатов 1x2м..

13 лет назад
Duron
47 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

alissia-S
Алиция 
44 года
14 лет в сервисе
Была
месяц назад
13 лет назад
$140
3 дня
Сделано все как обычно качественно и в срок! Спасибо! Рекомендую!
Четко сформулированная задача, оперативное решение текущих вопросов, своевременная оплата — гарантия приятной и плодотворной работы. Рекомендую всем как надежного заказчика.

Заявки фрилансеров

alissia-S
Алиция 
44 года
14 лет в сервисе
Была
месяц назад
13 лет назад

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