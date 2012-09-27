Дизайн 4-х рекламных плакатов

Уважаемые фрилансеры, прошу вас разработать дизайн рекламного стикера на этажи для компании Sezare натяжные потолки размером 130*234. на нем необходимо разместить общую информацию о рекламных акциях компании, а также в уголке указание этажа. Приблизительный ...