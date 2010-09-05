Дизайн баннера для мобильного стенда

Необходимо разработать идею, (сперва устно) для дизайна ролл-апа проекта www.textstyle.ru вида http://www.promep.ru/images/roll-up-big.jpg вверху логотип {Textstyle} слоган может быть: Право вашего текста... на оформление или другой слоган, отражающий суть проекта одна из идей - поместить на ролл ап колибри http://textstyle.ru/calibri.html нужны ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добавлено: баннер с мультяшными картинками - это не наш формат и не наш стиль
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Добавлено: Просьба поактивнее, потому что баннер уже очень нужен! Нет времени ждать окончания конкурса!
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Вот для такого стенда нужен дизайн баннера
http://www.profas.info/index.php?ID=130&File_ID=1495
Должно быть что-то яркое, чтобы цепляло взгляд, но без перебора
С фоном либо белый, либо розовый, либо что-то с градиентом - не знаем как лучше, поэтому полагаемся на ваш вкус.
В двух размерах 60х160 и 80х180
Формат для печати - корел (плюс jpg)
На баннере должен быть наш лого (в приложении. Их два - выберите какой лучше подойдет для баннера. Может быть сделать вариант и с тем и с другим) - оригинал дам потом победителю, Надпись - Будьте с нами, оставайтесь красивыми! Добро пожаловать в Страну Красоты
Кроме лого, адреса сайта www.strana-krasoty.ru и надписи, может быть девушку еще какую вместить или еще что-то. Здесь уже мы полагаемся на ваш вкус и опыт.
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