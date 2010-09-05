Дизайн баннера для мобильного стенда

$20
Наружная рекламаЗавершен21 заявка1621 просмотр
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#1$20

Добавлено: баннер с мультяшными картинками - это не наш формат и не наш стиль

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Добавлено: Просьба поактивнее, потому что баннер уже очень нужен! Нет времени ждать окончания конкурса!

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Вот для такого стенда нужен дизайн баннера

http://www.profas.info/index.php?ID=130&File_ID=1495

Должно быть что-то яркое, чтобы цепляло взгляд, но без перебора

С фоном либо белый, либо розовый, либо что-то с градиентом - не знаем как лучше, поэтому полагаемся на ваш вкус.

В двух размерах 60х160 и 80х180

Формат для печати - корел (плюс jpg)

На баннере должен быть наш лого (в приложении. Их два - выберите какой лучше подойдет для баннера. Может быть сделать вариант и с тем и с другим) - оригинал дам потом победителю, Надпись - Будьте с нами, оставайтесь красивыми! Добро пожаловать в Страну Красоты

Кроме лого, адреса сайта www.strana-krasoty.ru и надписи, может быть девушку еще какую вместить или еще что-то. Здесь уже мы полагаемся на ваш вкус и опыт.

13 лет назад
NekoL
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
Победитель конкурса
Lolla_Di
Елена 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
#1
Заявки фрилансеров
Lolla_Di
Елена 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
#1
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