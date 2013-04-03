Регион вся Украина. Требуется дизайнер на целый рабочий день с 9-18ч работа удаленная. ставка от 2500грн в месяц вакансия закрывается по итогам тестового задания.
Дизайн биг-борда
Необходима разработка дизайна для биг-борда.
Размер 3000х6000 мм.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $500Наружная реклама7 заявокЗакрыт12 лет назад
Набор в рекламный отдел компании нового типа. Происходит дополнительный набор сотрудников в Московскую компанию занимающуюся рекламной деятельностью. Первоначальные обязанности: поиск клиентов, холодные и теплые звонки, рассылка Коммерческих предложений потенциальным клиентам. На испытательном сроке - ...Наружная реклама1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $50
Реклама о курсах аргентинского танго для журнала. Требуется сделать картинку для размещения в журнале (размер 1/2 листа A5). Тематика: аргентинское танго, с необычным шрифтом (в стиле 1930-ых).Наружная реклама21 заявкаЗакрыт12 лет назад
1. Необходимо найти в сети интернет, и уменьшить в размер следующие макеты знаков безопасности. http://www.znaki.com.ru/cat2.htm W01 W18 W05 W17 W26 2. Сделать макет того, что в ...Завершен12 лет назад
- $30
Уважаемые дизайнеры, помогите! Нужно сделать баннер на автобус. Все размеры есть в cdr, так же прилагаю макет баннера в JPEG, на который нужно ориентироваться. Макет нужен в cdr, к понедельнику.Наружная реклама5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $70
Необходимо разработать дизайн и концепцию объявления формата А5 маленькой компании по производству мебели на заказ. В первую очередь объявление должно работать — привлекать внимания, вызывать доверие и вызывать желание позвонить. Принимается Ваш креатив ...Наружная реклама13 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Нужно сделать концепцию для рекламы (бюджет фиксирован) и реламные материалы (бюджет обсуждается). Есть информация наподобие бренд бука, фото с гугл, офисного здания, трехмерные изображения. http://files.mail.ru/A41E85A986384AFE85089325D1868B38 http://files.mail.ru/CD86F44AB0924412B6BDBAB140FF8976 Пока надо только ...Закрыт12 лет назад
- $50
Не менее 3-х различных вариантов надпись "дом на Московской" Шрифт постараться подобрать одновременно красивым, несложным в изготовлении и удобным для монтажа. Фото и ТЗ в приложении. ...Наружная реклама2 исполнителяЗавершен12 лет назад
нужна вывеска 2,5 х0,6 название волшебный сундучок вот рядом которая реклама она хочет чтоб она была она лучше.Закрыт12 лет назад