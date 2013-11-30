Дизайн дверной таблички

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Наружная реклама
Завершен19 заявок196 просмотров

Здравствуйте

Нужен макет для вывески на офис

Макет простой: логотип (уже есть в psd) + пару фраз + контактные данные. Фон белый

Ваша задача, все это грамотно, красиво и лаконично оформить (небольшой пример я накидал в файлике, который вышлю исполнителю)

Размер таблички планируется 40 на 30 см.

По исходнику логотипа посмотрите, можно ли будет сделать таких размеров или нужно будет чуть меньше. Если нет, сделаем меньше

Исходник лого у меня в psd и перевести в вектор наверно не получится (слишком красочный логотип), поэтому на выходе также psd и тиф

Нужен адекватный исполнитель, который нормально воспринимает конструктивную критику.

Оплата по факту, без предоплаты (можно разбить на этапы)

Озвучивайте ваши цены и сроки

11 лет назад
SEOinSoul
Илья 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

gickach
Игорь 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$20
1 день
Очень оперативно выполнил задачу. Сначала пытались работать по моим макетам, вышло не очень. Но затем Игорь предложил свои варианты, и мне сразу один из них понравился. Все ок, советую
Сотрудничеством доволен. Заказчик отличный! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

gickach
Игорь 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад

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