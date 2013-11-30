Дизайн дверной таблички

Здравствуйте

Нужен макет для вывески на офис

Макет простой: логотип (уже есть в psd) + пару фраз + контактные данные. Фон белый

Ваша задача, все это грамотно, красиво и лаконично оформить (небольшой пример я накидал в файлике, который вышлю исполнителю)

Размер таблички планируется 40 на 30 см.

По исходнику логотипа посмотрите, можно ли будет сделать таких размеров или нужно будет чуть меньше. Если нет, сделаем меньше

Исходник лого у меня в psd и перевести в вектор наверно не получится (слишком красочный логотип), поэтому на выходе также psd и тиф

Нужен адекватный исполнитель, который нормально воспринимает конструктивную критику.

Оплата по факту, без предоплаты (можно разбить на этапы)

Озвучивайте ваши цены и сроки