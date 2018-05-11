Согласно приложению. Плакаты будут висеть в универе (рядом много других плакатов, те должно быть броским и привлекающим внимание. Рядом плакаты с дискотек, развлечени и тд), а также возможно в других точках (но не факт) Квест комната с ...
Дизайн листовки А4 формата для расклейки на досках объявлений
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, уважаемые исполнители!
Требуется создать дизайн листовки, которая будет использоваться для расклейки по доскам объявлений у подъездах.
Тематика: Ремонт квартир
Формат: А4 в горизонтальном положении.
Листовка должна быть яркая и привлекать внимание.
На самой листовке должна быть следующая информация:
Логотип;
Заголовок;
Дескриптор;
Цена;
Спецпредложение;
Контактная информация + листочки с телефонами для отрыва.
(Вся информация предоставляется).
Срок - 1 день.
Жду Ваших предложений!
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