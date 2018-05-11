Дизайн листовки А4 формата для расклейки на досках объявлений

Наружная рекламаЗавершен3 заявки161 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте, уважаемые исполнители!

Требуется создать дизайн листовки, которая будет использоваться для расклейки по доскам объявлений у подъездах.

Тематика: Ремонт квартир

Формат: А4 в горизонтальном положении.

Листовка должна быть яркая и привлекать внимание.

На самой листовке должна быть следующая информация:

Логотип;

Заголовок;

Дескриптор;

Цена;

Спецпредложение;

Контактная информация + листочки с телефонами для отрыва.

(Вся информация предоставляется).

Срок - 1 день.

Жду Ваших предложений!

6 лет назад
mosse
32 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Sergey32D
Сергей 
35 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
6 лет назад
$10
2 дня
Сначала получилось не то, что хотелось. Сергей выслушал заметки и с некоторым, но все же, опозданием устранил их. В целом работой доволен, несмотря на вышеупомянутые "минусы". Благодарю!
Все супер. Рекомендую.
  • Похожие заказы

  • Разработать и нарисовать дизайн плаката A2 рекламы для квест комнаты.

    Согласно приложению. Плакаты будут висеть в универе (рядом много других плакатов, те должно быть броским и привлекающим внимание. Рядом плакаты с дискотек, развлечени и тд), а также возможно в других точках (но не факт) Квест комната с ...

    Наружная реклама1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Создать афишу по примеру

    $15

    В приложении есть примеры афиш, нужно сделать в стиле как вариант инстаграмовских цветов с логотипом (в приложении) Можно креативить. текст шрифт должен быть без засечек, хорошо читаемый

    Наружная реклама2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Добрый день! Нужна полиграфия.

    Баннер нарисовать красивый. Суть нашей продукции на странице  http://xn--80adjkcora6ak3c.xn----ftbdbukpidavf.xn--p1ai/brash.php Нужно сделать продающий баннер для Брашированной и окрашенной доски.  Ну чтоб прям качественный и отрисованный бомбически))) Вы можете, я знаю)

    Наружная реклама1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нарисовать афишу

    $5

    Разместить текст на афише. Размер 960х960 Сделать красивый фон, чтобы смотрелось все гармонично. В прикрепленных файлах пример и фон. Текст, который нужно разместить на афише: Танцевальная студия «Танцующий Дахаб» МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТАНЦА. Праздничный концерт. Время: 21 апреля в 17:00 Место: Отель «Coral Coast» Вход: Взрослые ...

    Наружная реклама3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создать дизайн наружной рекламы

    Необходимо разработать макет наружной рекламы для турагентства. А именно фасада офиса , где имеется стеклянная витрина и вывеска с логотипом. Исполнителей без портфолио не рассматриваю. Размер вывески: 600см*82см, логотип прикреплен, размер витрины уточним.

    Наружная реклама1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Дизайн пресс стены

    Необходим дизайн пресс стены на годик ребенку. Идея есть, пример тоже. нужно немного поменять цветы и сделать в векторном варианте. Срочно!

    Наружная реклама18 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дизайн-проект входной группы и баннеры на окна

    Нам необходимо разработать уличный проект-дизайн стоматологической клиники. В оформлении хотели бы использовать наличие фирменного стиля, говорящее пациентам о серьезности,стабильности и надежности клиники, а также о том, что ее сотрудникам можно доверить свое здоровье. К проекту прикреплены ...

    Наружная реклама11 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • .листовка а4 формата

    Нужна листовка А4 формата на компанию Альянс-Телеком ( интернет провайдер, предоставляем услуги интернета и телевидения) . Логотип я пришлю. и контакты, которые должны быть указаны на лситовке.. Сама листовка А4 формата, мы их клеим на доски около ...

    Наружная реклама40 заявок
    Закрыт
    6 лет назад