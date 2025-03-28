Требуется главный инженер для проверки и согласования проектной документации по наружной рекламе. Необходимо оперативно проверить дизайн-проект, внести изменения по организации и грамотно оформить все детали. Опыт в данной области обязательный.
Дизайн прицепа ФУДТРАК
Необходимо выполнить дизайн - проект для прицепа ФудТрак по тематике ФРУКТЫ замороженные экзотические из Вьетнама. Прицеп будет находится в парке культуры и отдыха.
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