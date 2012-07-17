Дизайн промо-стойки

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Наружная реклама
Завершен7 заявок118 просмотров

Необходимо сделать дизайн оформления лицевой стороны промостойки. Все исходные материалы для дизайна есть (фото, текст). Размер примерно 1x1,5м.

13 лет назад
Duron
47 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

alissia-S
Алиция 
44 года
14 лет в сервисе
Была
месяц назад
13 лет назад
$40
2 дня
Все сделано отлично! Спасибо за работу! Рекомендую!
Снова приятное сотрудничество! Предельно четкое задание, мгновенная оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

alissia-S
Алиция 
44 года
14 лет в сервисе
Была
месяц назад
13 лет назад

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