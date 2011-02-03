Дизайн рекламного щита

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Наружная реклама
Завершен14 заявок332 просмотра

Добрый день!

Необходим дизайн баннера на рекламный щит 3x6м

На щите должна быть фотография загородного дома + семья на фоне этого дома, в общем что то в этом духе )). Логотип компании NIBE. Слоган: "Комфортное тепло для вашего дома". Ниже: Отопление под ключ.

Еще ниже: Авторизованный дилер по северо западу компания ТИМ (ООО Технологии Инновации Менеджмент) и ниже, крупно телефон: +7 (812) 380-86-43

Сделать надо как можно быстрее, в среду уже надо отдавать в печать.

Жду ваших предложений. Спасибо!

14 лет назад
drdimaz
43 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

masana
40 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
$70
1 день
Спасибо вам большое за оперативное решение поставленной задачи! Работать было очень приятно, остались только положительные впечатления. Надеюсь в будущем будем работать и дальше.
Очень хороший заказчик, пунктуальный, конкретный, всегда на связи, своевременная оплата и четко поставленное задание.Мой большущий +

Заявки фрилансеров

masana
40 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад

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