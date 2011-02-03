1. Нужно нарисовать 1 статический баннер 140х30 для сайта http://vaneax.com примеры http://mmgp.ru/images/rek/forexcompanyonline.png http://mmgp.ru/redirect/away.php?url=http://hyipsuccess.com 2. Для сайта http://paintball-mo.ru/ нужно добавить меню, т.е сначала сделать картинки меню Корпоративы ...
Дизайн рекламного щита
Добрый день!
Необходим дизайн баннера на рекламный щит 3x6м
На щите должна быть фотография загородного дома + семья на фоне этого дома, в общем что то в этом духе )). Логотип компании NIBE. Слоган: "Комфортное тепло для вашего дома". Ниже: Отопление под ключ.
Еще ниже: Авторизованный дилер по северо западу компания ТИМ (ООО Технологии Инновации Менеджмент) и ниже, крупно телефон: +7 (812) 380-86-43
Сделать надо как можно быстрее, в среду уже надо отдавать в печать.
Жду ваших предложений. Спасибо!
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