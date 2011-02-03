Дизайн рекламного щита

Добрый день!

Необходим дизайн баннера на рекламный щит 3x6м

На щите должна быть фотография загородного дома + семья на фоне этого дома, в общем что то в этом духе )). Логотип компании NIBE. Слоган: "Комфортное тепло для вашего дома". Ниже: Отопление под ключ.

Еще ниже: Авторизованный дилер по северо западу компания ТИМ (ООО Технологии Инновации Менеджмент) и ниже, крупно телефон: +7 (812) 380-86-43

Сделать надо как можно быстрее, в среду уже надо отдавать в печать.

Жду ваших предложений. Спасибо!