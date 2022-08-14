Дизайн рекламного спотикача для магазину мобільних аксесуарів

  1. Биржа фриланса
  2. Наружная реклама
Закрыт16 заявок323 просмотра

Потрібно розробити дизайн рекламної стійки де буде розміщене лого магазину і коротка інформація про вид діяльності (продаж техніки,  аксесуарів,  ремонт). Деталі можу вказати під час телефонної розмови чи переписки. 

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