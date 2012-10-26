Дизайн стенда

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Наружная реклама
Завершен15 заявок183 просмотра

Требуется дизайн стенда, размер: высота 103 x ширина 83см, ПВХ - толщина 5мм, белые поля - 5см, оракал или винил

Стоимость и сроки?

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тел.

Наш адрес: ...

13 лет назад
kuanysh23
Куаныш 
49 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

solnechnaya_lena
Елена 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад
$50
2 дня
Сделала 4 отличных логотипа и дизайн стенда - качественно, быстро и недорого. Всем рекомендую.
Очень хороший заказчик! Приятная и легкая беседа, оперативный ответ, своевременная оплата! Мои рекомендации! Надеюсь на продолжение сотрудничества!

Заявки фрилансеров

solnechnaya_lena
Елена 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад

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