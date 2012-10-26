Исходные материалы есть, представление что и как должно выглядеть тоже есть - нужно только сделать макеты для печати 3х6 метра.
Дизайн стенда
Требуется дизайн стенда, размер: высота 103 x ширина 83см, ПВХ - толщина 5мм, белые поля - 5см, оракал или винил
Стоимость и сроки?
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Наш адрес: ...
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