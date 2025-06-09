Дизайнер для наружной рекламы

  1. Биржа фриланса
  2. Наружная реклама
Открыт2 заявки13 просмотров

Ищем дизайнера для создания простых макетов наружной рекламы. Работа удаленная. Задачи включают получение ТЗ от менеджера по продажам, быстрое создание черновой визуализации для клиентов, работу в CorelDraw или другом согласованном формате, а также знание материалов. Важны скорость, аккуратность и опыт работы с наружной рекламой.

CorelDRAW
7 часов назад
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Заявки фрилансеров

Маркиян
 
26 лет
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