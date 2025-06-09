Ищется дизайнер с опытом в наружной и печатной рекламе для долгосрочного проекта. Необходимо создать дизайн баннеров, триклонов, ситилайтов и POS-материалов, включая шелфтокеры, флаеры, визитки и оффлайн оформление розничного магазина.
Дизайнер для наружной рекламы
Ищем дизайнера для создания простых макетов наружной рекламы. Работа удаленная. Задачи включают получение ТЗ от менеджера по продажам, быстрое создание черновой визуализации для клиентов, работу в CorelDraw или другом согласованном формате, а также знание материалов. Важны скорость, аккуратность и опыт работы с наружной рекламой.
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