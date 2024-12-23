Дизайнер для разработки баннеров в CorelDRAW

  1. Биржа фриланса
  2. Наружная реклама
Закрыт4 заявки17 просмотров

Ищем дизайнера для разработки баннеров в CorelDRAW. Нужна разработка дизайна макетов 7 больших баннеров (размер около 2х2 м) для размещения на строительном заборе застройщика. Все макеты будут в едином стиле и в схожем дизайне. Требования: - Опыт разработки макетов для печати. - Владение CorelDRAW. - Хорошее чувство вкуса и насмотренность. Умение создавать дизайн премиум-класса. Просьба отправить портфолио и указать стоимость за выполнение подобного проекта в ЛС.

CorelDRAWСоздание баннеров
месяц назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Михаил
 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
11 часов назад
201 отзыв
месяц назад
ТОП-5
Наружная реклама
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
10 часов назад
61 отзыв
месяц назад
Михаил
 
20 лет
2 года в сервисе
Был
6 дней назад
месяц назад
Никита
 
23 года
4 года в сервисе
Был
19 дней назад
месяц назад