Дизайнер для разработки баннеров в CorelDRAW

Ищем дизайнера для разработки баннеров в CorelDRAW. Нужна разработка дизайна макетов 7 больших баннеров (размер около 2х2 м) для размещения на строительном заборе застройщика. Все макеты будут в едином стиле и в схожем дизайне. Требования: - Опыт разработки макетов для печати. - Владение CorelDRAW. - Хорошее чувство вкуса и насмотренность. Умение создавать дизайн премиум-класса. Просьба отправить портфолио и указать стоимость за выполнение подобного проекта в ЛС.