Компания "Айкрафт" объявляет конкурс на лучший дизайн оформления витрин магазинов. Участникам необходимо разработать концепцию витрин для стрит-формата и торговых центров, включая рендеры и краткое описание. Оцениваются оригинальность, современность, практичность и визуальная привлекательность. Дедлайн для подачи заявок – 1-1,5 месяца.
Дизайнер для разработки баннеров в CorelDRAW
Ищем дизайнера для разработки баннеров в CorelDRAW. Нужна разработка дизайна макетов 7 больших баннеров (размер около 2х2 м) для размещения на строительном заборе застройщика. Все макеты будут в едином стиле и в схожем дизайне. Требования: - Опыт разработки макетов для печати. - Владение CorelDRAW. - Хорошее чувство вкуса и насмотренность. Умение создавать дизайн премиум-класса. Просьба отправить портфолио и указать стоимость за выполнение подобного проекта в ЛС.
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