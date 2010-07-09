Дизайнер широкоформатная печать

Работа в офисе около м. Электрозаводская, визуализация объектов различного назначения. www.reklamacity.ru Наличие портфолио обязательно.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Компания приглашает на работу на полный день дизайнера-репрографа:
Место работы (производство): ул. Кржижановского - 4, (15 минут м. «Академгородок»)
Условия работы:
1. график работы: 9-18
2. возможность дополнительных премий
з/п на испытательный срок 3500 грн.
Основные обязанности:
1. прием, проверка файлов на широкоформатную печать
2. цветокоррекция макетов, подгонка под формат, спуск на принтеры
3. подготовка ярлыков на готовую продукцию, архивирование работ
4. разработка макетов постеров, баннеров, билбордов, POS материалов
5. отправка работ на печать
Знание платформ: Мас PC.
Работа в графических пакетах.
Информацию о компании можно посмотреть на нашем сайте:
- Похожие заказы
- Наружная рекламанет заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Требования: - оперативность - грамотное использование графического пакета Адоуба - быстрое понимание поставленной задачи - умение по одному заданию предоставить несколько вариантов зарплата в завсимости от нагруженности (от 50 до 250$)Наружная реклама33 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $500
Владение adobe photoshop‚ adobe illustrator‚ adobe inDesign либо другими аналогичными пакетами Обязанности: · подготовка и проверка к печати макетов наружной рекламы · ...Наружная рекламанет заявокЗакрыт13 лет назад
Компания Cream Team ищет на постоянную работу профессионального дизайнера с опытом работы не менее 5 лет. Требования стандартные, зарплата хорошая и стабильная, работа интересная, график плотный. Выбираем соискателей по резюме и портфолио, после чего проводим собеседования. ЗП ...Наружная рекламанет заявокЗакрыт13 лет назад
Порталу, посвященному безопасности дорожного движения требуются талантливые дизайнеры. Суть работы: Создание дизайн-макетов баннеров наружной социальной рекламы по тематике "Безопасность дорожного движения". Дизайн-макеты войдут в основу социальной рекламы, которая будет размещена по всей стране. Возможность получения постоянной работы. Подробности ...Наружная реклама43 заявкиЗакрыт14 лет назад
Шукаємо талановитого дизайнера (вільний графік роботи ) Вимоги: • вища художня освіта • упевнений користувач MAC OS, Windows Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, QuarkXPress, Adobe InDesign, • досвід роботи в креативних агенціях Обов’язки: • дизайн POS- ...Наружная реклама1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Добрый день, требуется для постоянной работы профессионал по наружной рекламе.Наружная реклама38 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется команда толковых дизайнеров с высокой производительностью поясняю дизайн наружки и мелкой полиграфииНаружная реклама81 заявкаЗакрыт15 лет назад
- $500
Работа для дизайнеров фрилансеров! Дизайнер-фрилансер выставочных стендов Дизайн - компания предлагает вакансию Дизайнер выставочных стендов (свободный график работы). Требования: Муж/Жен.20-57 лет, опыт работы от 2 х лет Дизайнером выставочных стендов. Уверенный Пользователь 3D MAX. Обязанности: Своевременное выполнение ...Наружная реклама9 заявокЗакрыт15 лет назад
- $1000
В рекламно - производственную компанию требуется дизайнер. Желательно опыт работы. Основное: - Разработка и подготовка к широкоформатной печати макетов. Второстипенное: - Дизйн вывесок - Полиграфия Софт: CorelDraw - Illustrator - Photoshop Желательно творческое мышление :) контакты: +38 096 130 48 34 Денис www.avex.com.ua От ...Наружная реклама2 заявкиЗакрыт15 лет назад