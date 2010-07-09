Дизайнер широкоформатная печать

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Компания приглашает на работу на полный день дизайнера-репрографа:

Место работы (производство): ул. Кржижановского - 4, (15 минут м. «Академгородок»)

Условия работы:

1. график работы: 9-18

2. возможность дополнительных премий

з/п на испытательный срок 3500 грн.

Основные обязанности:

1. прием, проверка файлов на широкоформатную печать

2. цветокоррекция макетов, подгонка под формат, спуск на принтеры

3. подготовка ярлыков на готовую продукцию, архивирование работ

4. разработка макетов постеров, баннеров, билбордов, POS материалов

5. отправка работ на печать

Знание платформ: Мас PC.

Работа в графических пакетах.

Информацию о компании можно посмотреть на нашем сайте:

www.univest-prepress.com

www.univest-marketing.com

13 лет назад
ludmilas
49 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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