Требуется разработать афишу для театральной комедии с приключением и интимной темой. Афиша должна быть привлекательной и оригинальной. Необходимо предоставить два варианта: один с фото выступления, другой с художественным решением. Формат 1080x1920 с логотипом контрамарки. Тексты на афишу предоставляются. Условия и цены оставлять в заявках.