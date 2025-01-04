Главный инженер в документацию

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Наружная реклама
Открытнет заявок5 просмотров

Нужен главный инженер в проектную документацию (который понимает что делает)

Мы Изготовили рекламную продукцию (наружная реклама)

Есть дизайн проект, есть пример как надо сделать поменять организацию и грамотно все сделать , оперативно нужно проверить его и согласовать

Оформление документовСоздание чертежей
6 дней назад
Константин
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
5 часов назад
9 отзывов
Файлы доступны только авторизованным пользователям

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров