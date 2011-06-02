Информационный стенд

Необходимо разработать макет вывески для кафе. Corel Draw, Adobe Illusrtator Название "Кафе Нiка". основной фон черный, буквы объемные, прописью. Сроки 2 дня За подробностями обращаться в личку, либо скайп: ihor.porokhnenko, ICQ 107306485
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим дизайн информационного стенда, размер: 116 х 166 см.
Контентная часть есть в приложении. Фон на ваше усмотрение. Использование логотипа не обязательно.
Ссылка на сайт: www.onaft.edu.ua
Приветствуется креатив.
Котнтакты:
ICQ: 203508623
451699555
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