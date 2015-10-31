Листовка А5

Техническое задание на рекламный баннер. Необходимо нарисовать рекламный баннер о продаже земельных участков в коттеджном поселке для размещения вдоль автодороги размером 6 метров Х 3 метра. Необходимая информация: Коттеджный поселок в лесу 250 тыс и участок Ваш Все коммуникации, ижс, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создать красивую рекламную листовку-памятку со списком клавиатурных комбинаций Windows, и контактной информацией службы компьютерной помощи.
Необходимо учитывать что листовка создается для людей слабо разбирающихся в компьютере.
Логотипы и реквизиты компьютерного сервиса предоставлю исполнителю.
Листовка двухсторонняя.
Общий дизайн должен ассоциироваться с уже существующей рекламой и сайтом.
Список комбинаций которые необходимо использовать в листовке, во вложении.
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