Листовка А5

Наружная рекламаЗакрыт4 заявки141 просмотр
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Требуется создать красивую рекламную листовку-памятку со списком клавиатурных комбинаций Windows, и контактной информацией службы компьютерной помощи.

Необходимо учитывать что листовка создается для людей слабо разбирающихся в компьютере.

Логотипы и реквизиты компьютерного сервиса предоставлю исполнителю.

Листовка двухсторонняя.

Общий дизайн должен ассоциироваться с уже существующей рекламой и сайтом.

Список комбинаций которые необходимо использовать в листовке, во вложении.

8 лет назад
belov_den
Денис 
40 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
1 отзыв
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