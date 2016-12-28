Макет пресс-волла

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Завершен8 заявок192 просмотра

Нужно нарисовать 2 макета в размерах 2х3 м:

1. Образцы в приложении.  Нужно нарисовать объемный рисунок раскрытой книги. Детали уточню в личной переписке.

2. Стандартный пресс-волл. На синем фоне повторяющийся текст, в центре  инициалы молодоженов.

Рассматриваем ТОЛЬКО предложения с ценой и сроками. 

8 лет назад
holding
55 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

aviv_pk
Илья 
39 лет
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад
$25
2 дня
Это первый полностью адекватный исполнитель на этом сайте! Все понимает с полуслова. Делает очень быстро. Никуда не пропадает, не тупит. Работать с ним очень понравилось. Результатом очень доволен. Рекомендую.
Весьма польщен отзывом! Спасибо за интересную работу и своевременную оплату! Особенно порадовал шаг на встречу с предоплатой. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

aviv_pk
Илья 
39 лет
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад

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