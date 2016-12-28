Нужно создать макет банера 2,5х3 метра к соревнования по робототехнике для оформления фотозоны, например можно разместить робота, что бы дети ставали рядом и фотографировались, соревнования называются "Внутренние соревнования по робототехнике "PROGress"". Пример листовки прикрепила. Можно вписать ...
Макет пресс-волла
Нужно нарисовать 2 макета в размерах 2х3 м:
1. Образцы в приложении. Нужно нарисовать объемный рисунок раскрытой книги. Детали уточню в личной переписке.
2. Стандартный пресс-волл. На синем фоне повторяющийся текст, в центре инициалы молодоженов.
Рассматриваем ТОЛЬКО предложения с ценой и сроками.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Наружная реклама1 исполнительЗакрыт8 лет назад
Добрый день! Необходимо придумать идею и сделать интересный и интригующий банер для фасада торгового здания где будет новый склад-магазин мебели от интернет магазина http://shurup.net.ua/ Его размеры - высота 13.65, ...Наружная реклама14 заявокЗакрыт8 лет назад
Открылась новая ювелирная мастерская. Необходимо сделать банеры яркие-четкие, привлекающие внимание. Ювелирная мастерская "Точное Время". Ремонт и изготовление ювелирных изделий. Time-сервис. Размеры. Правая сторона 123,5 см (высота)*100см(длина). Левая ...Наружная реклама23 заявкиЗакрыт8 лет назад
В оффере присутсвует: Взгляни на мир,с идеальными бровями! Коррекция+окрашивание бровей= 599 рублей! Также,присутсвует фото до/после. Мои Контакты. и одна большая фотография девушки на весь оффер.Наружная реклама18 заявокЗакрыт8 лет назад
Надо сверстать сетку на квартальный календарь 2017 г. Календарь должен быть с праздниками Российскими и основными православными. Сделать надо сегодня до 15 00 (мск) Оплата яд. без ...Наружная реклама1 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $50
Добрый день ! нужно разработать дизайн макет вывески для магазина проф.косметики на входную группу в современном дизайне , а так же подходящем стилю фасада дома. Соблюдая при этом один или несколько фирменных цвета компании (бирюзовый ...Наружная реклама5 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте! Требуется качественная разработка дизайна билборда. Сегодня нужно показать результат. Оплата после выполненной работы. Прикрепляйте ссылки на 3 работы. Тематика: фитнес Ищу дизайнера для долгосрочного и постоянного сотрудничества по ...Наружная реклама11 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужен новогодний бигборд для торгово-развлекательного комплекс gagarinn plaza. скидки -30% -50% -60%. Комплексу один год. Жду предложений по цене с портфолио.Наружная реклама6 заявокЗакрыт8 лет назад
нужен дизайн, "гостинично-ресторанным комплексом". работа: дизайн афиши, реклама, борды, и полиграфия. нужно обязательно пробный вариант сделать..!!!Наружная реклама20 заявокЗакрыт8 лет назад