Макеты плакатов на ткани, календарей, платков

$200
Наружная рекламаЗавершен6 заявок350 просмотров
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Необходимо в формате Corel (версия не страше 13), Illustrator (версия не страше 8) подготовить следующие макеты:

1. Перетяжка 200х300 см.

Логотип + надпись "Нам 5 лет"

2. Плакат на ткани 100х140 см.

Делим плакат на 2 равные части: 100х70

В первой части - логотип + надпись "5 лет форуму", во второй - чистый экран (для подписей)

3. Календарь на 2011 год. 40х60 см.

Фон: дачный уютный домик влесу+солнечные лучи. Рисованный, качественный, стильный. Логотип, надпись: "Лето круглый год"

4. Платок-бандана (треугольный). 47х95 см. 47 см. - это высота треугольника, проведенная из прямого угла. 95- гипотенуза

Надпись: "Лето круглый год"

Логотип

Учесть, что платок можно повязывать как пионерский галстук и как бандану на лоб :) Соответсвенно надпись и логотип должны быть видимыми в обоих случаях.

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Для каждого пункта необходимо 3 разных варианта. Оплата - СТРОГО Яндекс-деньгами. Если после Вы попросите в WebMoney - лучше даже не записывайтесь в проект!!!

13 лет назад
Apple
Пауль 
46 летРоссия
18 лет в сервисе
Была
8 лет назад
27 отзывов
Выбранный исполнитель
Olchytay
Ольга 
54 годаАвстрия
14 лет в сервисе
Была
14 часов назад
13 лет назад
$200
5 дней
Просто поражен! Учитывая мое отношение требовательное (сложно мне угодить :) ), Ольга попала в точку и выслала варианты, в которых сразу уловила суть. Если коротко, то Ольга действительно профи. От души рекомендую. P. S. Только просьба в ближайшее время не заказывать у Ольги :) У меня еще есть для нее заказы :) Хотя бы 2 недельки Ольга, спасибо горомное!
Очень понравилось работать с Павлом, заказчик знает чего хочет, требователен, но не жалеет похвал если работа нравится. Оплата щедрая и моментальная. Буду рада каждому новому проекту с Павлом! 100 баллов! Спасибо!
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