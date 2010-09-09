Макеты плакатов на ткани, календарей, платков

Необходмио в единое целое собрать баннер. Размер 3 метра на 0,55 метра. Текст и графика. Заказчик четко понимает что нужно, поэтому дизайнер по сути придумывать ничего не будет (ну может какие детали). Предложение фрилансеров без портфолио не ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо в формате Corel (версия не страше 13), Illustrator (версия не страше 8) подготовить следующие макеты:
1. Перетяжка 200х300 см.
Логотип + надпись "Нам 5 лет"
2. Плакат на ткани 100х140 см.
Делим плакат на 2 равные части: 100х70
В первой части - логотип + надпись "5 лет форуму", во второй - чистый экран (для подписей)
3. Календарь на 2011 год. 40х60 см.
Фон: дачный уютный домик влесу+солнечные лучи. Рисованный, качественный, стильный. Логотип, надпись: "Лето круглый год"
4. Платок-бандана (треугольный). 47х95 см. 47 см. - это высота треугольника, проведенная из прямого угла. 95- гипотенуза
Надпись: "Лето круглый год"
Логотип
Учесть, что платок можно повязывать как пионерский галстук и как бандану на лоб :) Соответсвенно надпись и логотип должны быть видимыми в обоих случаях.
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Для каждого пункта необходимо 3 разных варианта. Оплата - СТРОГО Яндекс-деньгами. Если после Вы попросите в WebMoney - лучше даже не записывайтесь в проект!!!
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