Нарисовать баннер и листовку в стиле сайта.

Задача: Создать продающую листовку формат А4 Место размещения: Доски для объявлений в подъездах. Цель: Захват внимание, совершение действия- звонок. Тема: Светодиодные лампочки для дома со стандартными цоколями Что есть: 1. Наброски тезисов и заголовков. 2. Фото флагманов 3.Преимущества продукта 4. Несколько преимуществ ...
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Разработать и нарисовать Банер размер 1200*1500, листовку А5.
Нужен банер (наружная рекламма) взамен старого, в связи с заменой дизайна сайта. сайт пока на старом дизайне, можно посмотреть здесь – www.пекарня-экохлеб.рф, новый дизайн приложил к проэкту.
Старый банер также прикладываю к проэкту.
Прошу сразу указывать сроки и цену.
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