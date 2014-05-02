Нарисовать баннер и листовку в стиле сайта.

$100
Наружная рекламаЗакрыт31 заявка248 просмотров
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Разработать и нарисовать Банер размер 1200*1500, листовку А5.

Нужен банер (наружная рекламма) взамен старого, в связи с заменой дизайна сайта. сайт пока на старом дизайне, можно посмотреть здесь – www.пекарня-экохлеб.рф, новый дизайн приложил к проэкту.

Старый банер также прикладываю к проэкту.

Прошу сразу указывать сроки и цену.

10 лет назад
miyac
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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