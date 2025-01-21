Нужен дизайн баннера и стикера

  1. Биржа фриланса
  2. Наружная реклама
Закрыт11 заявок73 просмотра

Приветствую, нужно стикер и баннер для наружной рекламы, более подробное ТЗ скину в личку. Работы на пару часов, оплата достойная. Есть возможность получить полноценную работу с месячным окладом

Создание баннеровСоздание стикеров
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