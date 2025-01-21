Ищем дизайнера для удаленной работы на частичную занятость. Задача включает создание дизайна баннеров для публикаций в телеграм-канале и твиттере не чаще 1 раза в неделю. Требуется опыт в создании баннеров, умение работать с графическими редакторами и наличие портфолио.
Нужен дизайн баннера и стикера
Приветствую, нужно стикер и баннер для наружной рекламы, более подробное ТЗ скину в личку. Работы на пару часов, оплата достойная. Есть возможность получить полноценную работу с месячным окладом
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