Нужен эскиз фотопанели для штендера 1180*600

$20
Наружная рекламаЗакрыт10 заявок218 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Размер рисунка штендера 1180*600

В тексте обязательно оставить место под адрес (Желательно белым фоном), т.к. он возможно будет меняться

Текст

Юридическая компания ООО «Юристы-Вам»

формы договоров

8-495-585-07-13

- Составление договоров – от 4000 рублей

- Регистрация юридических лиц.

- Ликвидация юридических лиц.

- Абонентское юридическое обслуживание.

- Устные и письменные консультации.

- Комплексное сопровождение любых сделок, в том числе и по купле (продаже) компаний.

- Юридический анализ компании.

Присылайте свои готовые варианты на адрес [email protected], кого выберу, тот и получит 20$,

15 лет назад
alexrad511
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
  • Похожие заказы

  • Создать баннер- растяжку

    Необходимо сделать рисунок для банера с шапки сайта spbpz.ru (либо варианты) Размер 3х4 м. Срочная работа. Оплата по факту в течении 3-х часов.

    Наружная реклама1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Вывеска

    Необходимо нарисовать вывеску салона красоты: Версаль Похожий вариант: http://www.versale.ru/ Пример в приложении (то, что написанно на стене., просто как наглядный пример... где рисовать) растояние от левого края до правого 15 метров, можно использовать от этой площади 6 кв. ...

    Наружная реклама1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нужен щит

    Нужен несложный щит.Подробности вышлю.Бюджет 200 рублей.Постоянные заказы по данной тематике.Нужно до обеда

    Наружная реклама1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Вывеска для магазина женского белья

    $25

    Требуется разработать товарный знак (вывеску) для магазина по продаже женского белья. Название магазина «Лилия». Соответственно рисуем цветок с надписью лилия. Цветовая гама предпочтительно разовая или что то близкое к нему. Как примерно должна выгладить вывеска ...

    Наружная реклама1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Дизайн светокороба

    Светокороб из 3х частей месторасположения скат крыши отдельно стоящего павильона Формат Середина - прямоугольник Края - крылья Полное ТЗ + Фото + Макет -&gt; http://ifolder.ru/9236555 ( Размер: 4.35 Мб ) Жду предложений только с набросками Вашего видения + ...

    Наружная реклама9 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Баннер 100Х150 см.

    Требуется сделать баннер 100Х150 см. Работа на рекламно полиграфическую фирму. Тематика - спорт. Работа клипартная. Работы срочная. можно говорить о постоянном сотрудничестве, требуется только талантливые люди, отлично выполняющие работу. оплата низкая, но стабильная, заказы часто! Обращаться в асю - 494 568 962

    Наружная реклама35 заявок
    Закрыт
    15 лет назад