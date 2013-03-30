Объявление формата А5, которое клеится на столбах

# 1 — $ 60 # 2 — $ 10

Необходимо разработать дизайн и концепцию объявления формата А5 маленькой компании по производству мебели на заказ.

В первую очередь объявление должно работать — привлекать внимания, вызывать доверие и вызывать желание позвонить.

Принимается Ваш креатив и по изменению текста.

Основной заголовок - "Изготовление мебели на заказ" или "Кухни, шкафы-купе на заказ под ключ" или Ваш креатив.

Компания изготавливает любую корпусную мебель - кухни, шкафы-купе, стенки, гостиные, комоды, столы и т.д.

В объявлении следует указать наши основные качества, которым мы следуем - "качественно, быстро, профессионально"

USP (уникальное торговое предложение) - "выезд дизайнера, обмер и создание дизайн-проекта - бесплатно"

Хотелось бы заголовок выделить и чтоб объявление содержало изображение.

Дизайн объявления должен быть адаптирован для печати на ризографе, но при этом мы можем и будем печатать часть полноцветных объявлений.

БУДЕМ РАДЫ НЕ ТОЛЬКО ДИЗАЙНУ, НО И КРЕАТИВУ В САМОМ ТЕКСТЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ.