Нужно сделать концепцию для рекламы (бюджет фиксирован) и реламные материалы (бюджет обсуждается). Есть информация наподобие бренд бука, фото с гугл, офисного здания, трехмерные изображения. http://files.mail.ru/A41E85A986384AFE85089325D1868B38 http://files.mail.ru/CD86F44AB0924412B6BDBAB140FF8976 Пока надо только ...
Объявление формата А5, которое клеится на столбах
Необходимо разработать дизайн и концепцию объявления формата А5 маленькой компании по производству мебели на заказ.
В первую очередь объявление должно работать — привлекать внимания, вызывать доверие и вызывать желание позвонить.
Принимается Ваш креатив и по изменению текста.
Основной заголовок - "Изготовление мебели на заказ" или "Кухни, шкафы-купе на заказ под ключ" или Ваш креатив.
Компания изготавливает любую корпусную мебель - кухни, шкафы-купе, стенки, гостиные, комоды, столы и т.д.
В объявлении следует указать наши основные качества, которым мы следуем - "качественно, быстро, профессионально"
USP (уникальное торговое предложение) - "выезд дизайнера, обмер и создание дизайн-проекта - бесплатно"
Хотелось бы заголовок выделить и чтоб объявление содержало изображение.
Дизайн объявления должен быть адаптирован для печати на ризографе, но при этом мы можем и будем печатать часть полноцветных объявлений.
БУДЕМ РАДЫ НЕ ТОЛЬКО ДИЗАЙНУ, НО И КРЕАТИВУ В САМОМ ТЕКСТЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ.
Заявки фрилансеров
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