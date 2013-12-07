Открытка для эл. рассылки клиентам

  1. Биржа фриланса
  2. Наружная реклама
Закрыт17 заявок186 просмотров

Необходимо сделать дизайн новогодней открытки, для ее рассылки по электронной почте.

ТЗ линым сообщением.

11 лет назад
sis2012denis
Денис 
45 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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