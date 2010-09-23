Разработать баннер для ресторана

Наружная рекламаЗакрыт9 заявок342 просмотра
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Добрый день!

Постановка задачи:

Есть фирменный стиль загородного ресторана(лого прикреплено в файле).

Необходимо опираясь на него:

1. Разработать дизайн вывески для лайт-бокса(фото бокса в прикрепленном файле). На вывески должен быть логотип и надпись ресторан(желательно декорированным шрифтом под старинку 40-50 года).

2. Разработать дизайн наружного баннера под металлическую конструкцию(размер баннера на Ваше усмотрение, но его должно быть хорошо видно с дороги). Фото где должен стоять баннер в прикрепленном файле (на фото будет старая вывеска, ее можно зачистить).

Вывеску и лайт бокс необходимо вмонтировать предоставленные фото

Описание ресторана, для визуального представления задачи:

Ресторан имеет название "Малина". название несет в себе смысловую нагрузку не ягоды, а места встречи, отдыха "уважаемых людей", на старом советском языке блатных.

Дизайн баннера необходимо делать с учетом цветов лого, можно добавить надпись "Ресторан", "Время работы", "Добро пожаловать". На выходе баннер должен нести в себе солидность и престиж но с налетом 50-годов и специфики публики которая там собирается.

Исполнитель будет выбран после предоставления зарисовок для баннера и лайт бокса.

Имейл куда скидывать зарисовки сообщу в личке.

Кто предоставит более-менее качественный пробный макет, будет выплачено вознаграждение за работу.

Оплату за конечный результат оговаривается в личке.

Буду рад работать на постоянной основе.

Сроки очень поджимают, по этому ответственность и качество приветствуется!

13 лет назад
vinweb
Андрей 
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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