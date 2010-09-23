Разработать баннер для ресторана

Дизайн оформления внешнего вида магазина Необходимо быстро и качественно сделать три экземпляра качественного дизайна (в различных цветовых и технических исполнениях) оформления внешнего вида отдела в торговом комплексе, занимающегося продажей художественной (как правило современной фантастики, к примеру ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Постановка задачи:
Есть фирменный стиль загородного ресторана(лого прикреплено в файле).
Необходимо опираясь на него:
1. Разработать дизайн вывески для лайт-бокса(фото бокса в прикрепленном файле). На вывески должен быть логотип и надпись ресторан(желательно декорированным шрифтом под старинку 40-50 года).
2. Разработать дизайн наружного баннера под металлическую конструкцию(размер баннера на Ваше усмотрение, но его должно быть хорошо видно с дороги). Фото где должен стоять баннер в прикрепленном файле (на фото будет старая вывеска, ее можно зачистить).
Вывеску и лайт бокс необходимо вмонтировать предоставленные фото
Описание ресторана, для визуального представления задачи:
Ресторан имеет название "Малина". название несет в себе смысловую нагрузку не ягоды, а места встречи, отдыха "уважаемых людей", на старом советском языке блатных.
Дизайн баннера необходимо делать с учетом цветов лого, можно добавить надпись "Ресторан", "Время работы", "Добро пожаловать". На выходе баннер должен нести в себе солидность и престиж но с налетом 50-годов и специфики публики которая там собирается.
Исполнитель будет выбран после предоставления зарисовок для баннера и лайт бокса.
Имейл куда скидывать зарисовки сообщу в личке.
Кто предоставит более-менее качественный пробный макет, будет выплачено вознаграждение за работу.
Оплату за конечный результат оговаривается в личке.
Буду рад работать на постоянной основе.
Сроки очень поджимают, по этому ответственность и качество приветствуется!
- Похожие заказы
- Наружная реклама9 заявокЗакрыт13 лет назад
Для туристического агенства требуется подготовить оригинал-макет обклейки маршрутных микроавтобусов. Схематичный вид автобуса и вид оборота визитки прикреплены к проекту - этот стиль нам очень нравится. Предполагается полная обклейка кузова машины (там есть несколько специфических моментов, которые ...Завершен13 лет назад
Сайт http://fwater.ru/ соответственно корпоративный дух, общя концепция и тп на машине должна быть следующая инфо: тел 979-55-22, 646-82-02; ЦЕНТР ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЯ; лого (как в аватаре), адрес:Москва, шоссе Энтузистов, д.50 цвет белый или серебристый Остальные фото и материалы по запросуЗавершен13 лет назад
...в виде прайса, высотой 1,8м, ширина 0,7 сделать нужно по образцу, который в приложении, в принципе можно даже ни много не менять, но сделать покрасивше) картинки и текст вышлю исполнителю срок - один деньНаружная реклама6 заявокЗакрыт13 лет назад
- $500
Развлекательному центру требуется оформить фасад (разраб фирм стиля может быть вторым этапом) Фасад - брандмауэр 6х80м 3 стороны фасада, центральная 50м Входная группа - ступени, двери, поле слева/справа по 3м Подробности по запросу. Портфолио с аналогичными проектами - ...Наружная реклама11 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
1. поменять местами "хозтовары" и "продукты", 2. в разделе хозтовары (надо нарисовать стрелку типа "вход со двора" вместе с надписью) 3. нарисовать на хозтоварах бутылку фейри и тюбик клея (надпись клей) и гаечный ключ - инструмент 4 ...Наружная реклама19 заявокЗакрыт13 лет назад
- $20
Требуется создание эскиза штендера размер 76см/110см. отдел косметики и порфюмерии нижее бельё колготки обувь туники,блузы. вязание на заказ-тел.293-12-07.Завершен13 лет назад
- $38
Требуется создать баннер для наружной рекламы в векторном формате. Предыдущие варианты баннеров: http://static.itmages.ru/i/10/0927/h_1285556475_0686fe0723.png http://static.itmages.ru/i/10/0927/h_1285556730_648f87d10d.png Нужно переделать дизайн баннера. Цветовая гамма: красное и белое. Телефоны должны ярко выделяться на фоне всего баннера! Дизайн должен быть современным, приятным для глаз, привлекающим ...Завершен13 лет назад
- $15
Формат рисунка 220см на 90см. Рисунок горизонтальный. На рисунке должны быть надписи: Тормозные диски и колодки на все автомобили Фильтра на все автомобили Подвеска Свечи Щётки Вокруг надписей нужно разместить изображения значков ...Завершен13 лет назад
- $10
Требуется разработать два плаката для наружной рекламы. Размеры: ширина 90 см, высота 105 см. Первый плакат: Надпись пузатыми буквами "Умный малыш", плюс текст (размеры и положение на ваш вкус) "Дидактические игры, демонстрационный материал, развивающие игры, конструкторы". На заднем фоне ...Наружная реклама2 исполнителяЗавершен13 лет назад