Разработать баннер для ресторана

Добрый день!

Постановка задачи:

Есть фирменный стиль загородного ресторана(лого прикреплено в файле).

Необходимо опираясь на него:

1. Разработать дизайн вывески для лайт-бокса(фото бокса в прикрепленном файле). На вывески должен быть логотип и надпись ресторан(желательно декорированным шрифтом под старинку 40-50 года).

2. Разработать дизайн наружного баннера под металлическую конструкцию(размер баннера на Ваше усмотрение, но его должно быть хорошо видно с дороги). Фото где должен стоять баннер в прикрепленном файле (на фото будет старая вывеска, ее можно зачистить).

Вывеску и лайт бокс необходимо вмонтировать предоставленные фото

Описание ресторана, для визуального представления задачи:

Ресторан имеет название "Малина". название несет в себе смысловую нагрузку не ягоды, а места встречи, отдыха "уважаемых людей", на старом советском языке блатных.

Дизайн баннера необходимо делать с учетом цветов лого, можно добавить надпись "Ресторан", "Время работы", "Добро пожаловать". На выходе баннер должен нести в себе солидность и престиж но с налетом 50-годов и специфики публики которая там собирается.

Исполнитель будет выбран после предоставления зарисовок для баннера и лайт бокса.

Имейл куда скидывать зарисовки сообщу в личке.

Кто предоставит более-менее качественный пробный макет, будет выплачено вознаграждение за работу.

Оплату за конечный результат оговаривается в личке.

Буду рад работать на постоянной основе.

Сроки очень поджимают, по этому ответственность и качество приветствуется!