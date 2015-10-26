ВНИМАНИЕ!!! Предложения без цены и сроков не рассматриваются. Нужно прорисовать календарь-трио. 95% работы — шапка. Остальное — тексты с адресами, слоганами и т.д. Профиль компании — спецодежда, средства защиты, пожарное оборудование и т.д. Концеп проекта нами проработан, исполнителю ...
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Требуется разработать макет баннера для щита размером 3х6метров (ВхШ)
Содержание:
Логотип
ФИТНЕС-ЦЕНТР(в составе логотипа или отдельно; главное, чтобы эти слова хорошо читались)
Арамиль,1 Мая, 69
8 (343) 271 29 95
Картинка/фото - люди или предметы (спортивные атрибуты)
Дополнительноесодержание (если будет позволять место):
(ТЦ «Солнечный», 2 этаж)
Требования типографии к макету:
CorelDRAW 9-ой версии, в кривых, SMYK
Ссылки:
1)https://yadi.sk/d/fHB1OFqPjuPPM - фото щита с дороги и наши эксперименты
2)https://yadi.sk/d/9Tt5IKOogFoJB - логотип
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