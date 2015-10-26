Разработать макет баннера для щита

Работу Алиции отличает высокий профессионализм, внимание к деталям и ответственность. При чем последнее относится не только к выполнению работы в заявленный срок, но и к подробным комментариям, сопровождающим результат. Это убережет вас от подводных камней и недоразумений при передаче макета в печать.