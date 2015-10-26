Разработать макет баннера для щита

Наружная рекламаЗавершен1 заявка108 просмотров
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Требуется разработать макет баннера для щита размером 3х6метров (ВхШ)

Содержание:

Логотип

ФИТНЕС-ЦЕНТР(в составе логотипа или отдельно; главное, чтобы эти слова хорошо читались)

Арамиль,1 Мая, 69

8 (343) 271 29 95

Картинка/фото - люди или предметы (спортивные атрибуты)

Дополнительноесодержание (если будет позволять место):

(ТЦ «Солнечный», 2 этаж)

Требования типографии к макету:

CorelDRAW 9-ой версии, в кривых, SMYK

 

Ссылки:

1)https://yadi.sk/d/fHB1OFqPjuPPM - фото щита с дороги и наши эксперименты

2)https://yadi.sk/d/9Tt5IKOogFoJB - логотип

8 лет назад
sharkekt
55 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
alissia-S
Алиция 
43 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
24 дня назад
8 лет назад
$30
4 дня
Работу Алиции отличает высокий профессионализм, внимание к деталям и ответственность. При чем последнее относится не только к выполнению работы в заявленный срок, но и к подробным комментариям, сопровождающим результат. Это убережет вас от подводных камней и недоразумений при передаче макета в печать.
Работаем уже не первый раз. Всегда остаются только хорошие впечатления о сотрудничестве. Работать было приятно и легко Надежный заказчик. Рекомендую.
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