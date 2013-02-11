Сделать купоны

Создать по макету дизайн листовки. Листовка-гармошка, формат а4 сложенный в два раза. На каждой из шести страниц заголовок, картинка, текст, скидочный купон. Указывайте цену, сроки и премеры, если есть. Если примеров нет, то мой проект поможет расширить ваше ...