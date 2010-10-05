Создание штендера

Добавлено: баннер с мультяшными картинками - это не наш формат и не наш стиль _____________________________________________ Добавлено: Просьба поактивнее, потому что баннер уже очень нужен! Нет времени ждать окончания конкурса! ______________________ Вот для такого стенда нужен дизайн баннера http://www.profas.info/index.php?ID=130&File_ID=1495 Должно быть что-то ...