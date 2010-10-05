Создание штендера

$20
Наружная рекламаЗавершен31 заявка1241 просмотр
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#1$20

Требуется создание эскиза штендера размер 76см/110см.

отдел косметики и порфюмерии

нижее бельё

колготки

обувь

туники,блузы.

вязание на заказ-тел.293-12-07.

13 лет назад
Alex197200
51 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Победитель конкурса
NeAl80
Елена 
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
2 отзыва
13 лет назад
#1
Прекрасная работа спасибо
Заказчик отличный! на все вопросы был получен своевременный ответ Спасибо что выбрали мою работу, Оплату получила своевременно надеюсь на дальнейшее сотрудничество
Заявки фрилансеров
NeAl80
Елена 
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
2 отзыва
13 лет назад
#1
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