Требуется разработать дизайн баннеров на выставку

Егор снова порадовал своим профессионализмом. Проект превзошел все ожидания. Всё выполнено со вкусом, чётко и очень быстро. Во всём полное взаимопонимание. В конце рабочего дня, меня переполняли положительные эмоции. Как раньше я была без Вас Егор, не понимаю. Буду рада снова поработать с Вами)) Желаю творческих успехов!!!