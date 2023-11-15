Цветочный магазин банер

$30
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#1$30

Добрый день. Необходимо сделать Банер для цветочного магазина, использоваться будет на экранах 6 ширина, 3 высота метров.

Текст который должен быть

СКОРО ОТКРЫТИЕ

СКЛАД ЦВЕТОВ

РОЗОПТ

ЦВЕТЫ В РОЗНИЦУ ПО ОПТ ЦЕНАМ

Основной акцент на названии и о том что скоро открытие, логотип прикрепил.

месяц назад
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