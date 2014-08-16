Удаленный менеджер по наружной рекламе

Здравствуйте !

Рекламно производственная компания ищет удаленного менеджера по продажам рекламных услуг.Работа удалённая, ездить на работу и сидеть в офисе не нужно. Возможно совмещение с другой работой. Вы привлекаете клиента и получаете

з/п : % от сделки

Приветствуется: Умение вести переговоры, аргументировать, убеждать клиента; владение техникой продаж по телефону; наличие опыта активного поиска клиентов.

Требования: Знание рекламного рынка Украины,о/р в направлении продаж наружной рекламы, знание технологического процесса изготовления световых/не световых вывесок, знание материалов.Наличие собственной базы клиентов приветствуется . Активность, целеустремленность, позитивность и настойчивость.Понимание важности достижения лояльности клиентов, ориентация на результат.Грамотность, умение вести переговоры .

Обязанности: Активный поиск новых клиентов,разработка (формирование) коммерческих предложений ,ориентированность на привлечение крупных сетевых клиентов. Консультирование клиентов, продажи рекламных услуг, товаров .Ведение переговоров от имени РПК.

Если готовы к сотрудничеству при условии достойного вознаграждения,пишите!