Визуализация вывески

Всем привет! Необходимо разработать дизайн баннеров(рисунки природы + текст с призывом с заботой о природе), которые будут использованы для ограждения недостроенного здания. Около 5-6 вариантов. Укажите пожалуйста стоимость и сроки выполнения. С уважением, Мади
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно разработать визуализацию вывески. К заданию приложила 3 примера (т.к. вывеску нужно сделать в ЭКО-стиле: дерево, стекло или метал) Такие требования у владельцев здания. Так же прикрепила наш логотип, собственно который и будет учавствовать в вывеске. Так же на вывеске должны быть указаны стрелочки: вверх и влево, вверх и вправо. Они будут являться указателями.
Так же вот наш сайт, для лучшего понимания нашей деятельности: mus-mus.kz
В отклике укажите стоимость, сроки и ваши похожие работы.
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