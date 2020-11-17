Визуализация вывески

Нужно разработать визуализацию вывески. К заданию приложила 3 примера (т.к. вывеску нужно сделать в ЭКО-стиле: дерево, стекло или метал) Такие требования у владельцев здания. Так же прикрепила наш логотип, собственно который и будет учавствовать в вывеске. Так же на вывеске должны быть указаны стрелочки: вверх и влево, вверх и вправо. Они будут являться указателями.

Так же вот наш сайт, для лучшего понимания нашей деятельности: mus-mus.kz

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