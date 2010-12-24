Срочно нужна помощь Nagios пишет, что в критической зоне находится параметр Swap Usage 265d 0h 33m 0s SWAP CRITICAL - 100% free (0 MB out of 0 MB) - это я понимаю докачка, ...
Аудит/настройка системы безопасности. FreeBSD
Есть веб сервер под управлением FreeBSD, недавно он был взломан, система нашпигована хакерскими закладками.
Варианты:
1. Провести аудит на существующей системе, почистить, поставить/настроить немножко ПО для защиты.
2. Если первый вариант не даёт гарантий или совсем всё печально, сапорт переставляет ось, и тогда требуется подстраховка в восстановлении данных из бекапа + настройка системы безопасности.
Мне не надо настраивать супер пупер брестскую крепость, достаточно стандартного набора, как то: ПО против скана портов, фаервол + бан по ip при слишком интенсивных запросах грузящих систему или ДДоС, доступ к ssh только с разрешённого списка ip, возможно ещё какие-то стандартные вещи, не требующие большого количества времени и сил.
Сервер рабочий, поэтому желательно чтобы работы проводились в вечернее/ночное время, и большой простой нежелателен.
Плюсом будет комментирование проводимых действий, консультация по поводу что как и для чего делается.
Приветствуется нахождение исполнителя в Киеве, и возможность дальнейшего сотрудничества/получения консультаций при необходимости, за отдельную плату.
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