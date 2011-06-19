Добавить 2 ip адреса в скрипт firewall'а

$5
Настройка сервера/ПОЗакрыт4 заявки148 просмотров
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На сервере имеется скрипт файрвола, который периодически запускается и

обновляет ip таблицы. Нужно в него добавить 2 ip адреса для включения их в списки доступа по протоколам ssh и ftp.

12 лет назад
duxxlless
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад