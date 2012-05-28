Написать про ретранслятор

Здравствуйте. Есть различные навигационные блоки (трекеры для слежения за техникой) необходимо написать ретранлятор который бы преобразовывал протокол одной навигашки в другой. Это нужно что бы подключить навигашку к не ее родному серверу.

Пример протокола в вложении к проекту. Описание протоколов вышлю по запросу на мою почту [email protected]

Отвечать здесь в личке возможности не имею. В скайпе могу отвечать долго, по почте стараюсь укладываться в 15-20мин.

Каким образом это сделать не принципиально. Важно быстро и что бы работало. Windows или Linux в качестве платформы на данный момент не принципиально.