Настройка 1С 8.2 УТ

Настройка сервера/ПОЗакрыт4 заявки222 просмотра
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Требуется настроить 1С 8.2 УТ, загрузить номенклатуру и остатки склада.

Плюс дальнейшее сопровождение.

12 лет назад
Rodan1
Роман 
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
7 отзывов(-2)