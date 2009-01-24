Необходимо подготовить к работе PHP extension "stem" (pecl). http://pecl.php.net/package/stem Характиристики веб-севера: - Win 2003 - php 5.2.8
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Настройка интернет сервера на UNIX(желательно VPN), подсчет трафика пользователей, веб интерфейс для просмотра статистики.
UNIX установлен.Внешний IP.
- Похожие заказы
- Настройка сервера/ПО1 заявкаЗакрыт15 лет назад
Есть сайт, написанный на joomla, посещаемость в среднем 2000 посетителей, но очень много просмотров в день, около 30000-50000. Сервер не выдерживает, съедается почти вся оперативная память 700 метров. Mysql периодически отваливается в пики нагрузки. ...Настройка сервера/ПО16 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужна помощь в настройке сервера. ОС Linux Debian. Необходимо все для нормальной работы сайта на wordpress + zend и ioncube. Список необходимых модулей скину в личку.Настройка сервера/ПО1 исполнительЗавершен15 лет назад
Сайт www.5el.com.ua нужно синхронизировать на 3 серверах. Нужен специалист с опытом. Детали при переписке.Настройка сервера/ПО12 заявокЗакрыт15 лет назад
Настроить правильное отображение новостей на CMS MODx.Настройка сервера/ПО5 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужна помощь в создании сервера на домашнем компьютере под управлением Windows Home Server 2008. Цель - разместить на домашнем серваке несколько сайтов работающих на PHP и MySQL. Компьютер подключен к нету через роутер D-link DI-524. ...Настройка сервера/ПО10 заявокЗакрыт15 лет назад
- $20
Необходимо обновить панель и устранить баг с отправкой писем с клиентских аккаунтов. Буду постоянно подбрасывать работу по этой части. Желательно человека с телефоном. icq 311023355Настройка сервера/ПО1 исполнительЗавершен15 лет назад
Имеется удаленный сервер (Linux-овый, Apache - Php5 - MySql), на котором хостится порядка 10 сайтов. Необходимо: 1) Провести его анализ с точки зрения безопасности 2) Устранить найденные проблемы 3) Настроить автоматический бэкап сервера. 4) Быть готовым периодически решать могущие возникнуть ...Настройка сервера/ПО24 заявкиЗакрыт15 лет назад
Требуется установить код сапе на блог (CMS WP).Настройка сервера/ПО5 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужно подключить оплату по смс и кредитным карточкам через сервис txtnation сайт сервиса http://txtnation.comНастройка сервера/ПО4 заявкиЗакрыт15 лет назад