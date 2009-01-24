Настройка интернет сервера на UNIX

Есть сайт, написанный на joomla, посещаемость в среднем 2000 посетителей, но очень много просмотров в день, около 30000-50000. Сервер не выдерживает, съедается почти вся оперативная память 700 метров. Mysql периодически отваливается в пики нагрузки. ...