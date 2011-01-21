Настройка на VPS запуска скрипта.

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Завершен5 заявок156 просмотров

Есть скрипт парсинга пяти последних сообщений с форума - на обычном хосте нормально работал

Сейчас переехали на VPS - перестал работать

Требуется привести в рабочее состояние

p.s. автозапуск скрипта через крон настроили - но нет эффекта

14 лет назад
amplituda
Сергей 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

alex_unixoid
Александр 
41 год
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Отличная работа. В добавок к моему заданию были ещё исправлены ошибки прошлые. Всем довольны и всем рекомендуем!
Отличный заказчик. Четко была поставлена задача, предоставлен необходимый доступ, после выполнения работы оплата была произведена мгновенно

Заявки фрилансеров

alex_unixoid
Александр 
41 год
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад