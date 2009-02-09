Настройка сервера с панелью управления

Настройка сервера/ПОЗакрыт15 заявок225 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть сервер с OC CentOS 5.2. Установлена панель управления ISPmanager PRO. Нужно настроить и при необходимости доустановить ПО, что-бы можно было ставить сайты.

15 лет назад
asf
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад