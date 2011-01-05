Настроить FTP серевер на VDS

  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Завершен3 заявки146 просмотров

Нужно на работающем сервере установить FTP сервер.

Нужно сделать быстро и ничего не сломать.

Требование к исполнителю — нахождение в Киеве.

14 лет назад
Siteograf
40 лет
18 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

masteradmin
Дмитрий 
48 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Приятный адекватный заказчик.

Заявки фрилансеров

masteradmin
Дмитрий 
48 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад