Настроить сервер для работы сайта под Magento.

Есть выделенный сервер на hetzner, необходимо его настроить с оптимальными настройками для сайта на Magento.

В данную минуту сайт работает медленно, периодически подвисает, с медленной загрузкой страниц и не стабильной работой. Парадокс но!, когда сайт был на виртуальном, он работал в разы быстрее.

Рекомендованные настройки для работы прописаны, но остается загадкой его медленная работа, возможно причина в БД!

Нужно найти причину и устранить ее.

Если причина в базе данных, нужно перенести данные со старой базы со всеми данными в новую и подвязать к сайту.

Оплата по факту выполненной работы.

п.с. На сервере все настройки прописаны, все установлено, нужно найти причину и устранить ее.