Настроить сервер от SYN flood атак

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Закрыт5 заявок108 просмотров

Нужно настроить сервер от SYN flood атак.

Сегодня.

Нужен опытный человек, пишите заявки.

14 лет назад
ava911
Сергей 
44 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 отзывов

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Нет заявок фрилансеров